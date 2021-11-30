США посилили рекомендації щодо щеплень - всіх дорослих зобов'язали отримати бустер

США посилили рекомендації щодо щеплень. У центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що всі дорослі американці повинні отримати бустерні (додаткові) дози вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT .

"CDC посилює свої рекомендації щодо бустерних доз для осіб віком від 18 років. Всі люди віком від 18 років повинні отримати ревакцинацію через 6 місяців після початкової вакцинації Pfizer або Moderna або через 2 місяці після початкової вакцинації J&J", - говориться у повідомленні.

Відзначається, що недавня поява штаму "Омікрон" "ще раз підкреслює важливість вакцинації, бустерів і профілактичних заходів, необхідних для захисту від COVID-19".