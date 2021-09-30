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В США звільнили сотні лікарів через відмову вакцинуватися

Автор: Сергій Пишкін

Сотні медичних працівників в Сполучених Штатах Америки масово відстороняються від роботи, або ж звільняються через обов’язкову вакцинацію. Дехто з них має можливість зберегти за собою робоче місце, якщо пройдуть повний курс щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ABC News.

У Північній Кароліні звільнили близько 175 працівників, які відмовились від вакцинування. Загалом в штаті працює більше ніж 35 тисяч співробітників у 15 лікарнях.

У Техасі втратили роботу 153 працівники, серед яких 26 - медсестри.

У Каліфорнії медпрацівники мають можливість зберегти за собою робоче місце, якщо пройдуть повний курс вакцинування до четверга.

В Лос-Анджелесі, в медцентрі Cedars-Sinai, близько 75% співробітників виконали вимогу президента США, лише 1% відмовились вакцинуватися через медичні або ж релігійні причини. Інші ж будуть звільнені, якщо не щепляться до п’ятниці.

У Нью-Йорку, одна з найбільших приватних лікарень також підтвердила звільнення кількох сотень працівників.

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Сполучені Штати Америки