У США звільнили 27 військових ВПС за відмову від вакцинації

Як відомо, у США військові до

27 льотчиків не звертався за будь-якими пільгами, медичними, адміністративними або релігійними.

Кілька чиновників з інших служб заявили, що, на їхню думку, поки тільки ВПС зайшли так далеко в цьому процесі і виписали людей через відмову від вакцини.