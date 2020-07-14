США збільшили допомогу Україні від коронавірусу майже на 2 млн доларів

Сполучені Штати Америки збільшили фінансову допомогу Україні для боротьби з наслідками коронавірусу. США додатково виділять майже 1,8 млн доларів.

Про це повідомили у посольстві США в Україні.

Там нагадали, що про наміри збільшити підтримку України Штати оголосили ще на початку липня. Допомогу збільшать з 15,5 до майже 17,3 млн доларів.

"Ця нова порція фінансування майже на 1,8 мільйона доларів спрямована на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженого конфліктом", - повідомили у посольстві.

Американські дипломати уточнили, що за допомогою цього фінансування МОМ допоможе запобігти поширенню COVID-19 шляхом надання гуманітарної допомоги, облаштування місць для проходження ізоляції та центрів лікування, програм охорони здоров'я та гігієни тощо.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що ситуація з пандемією погіршується і світ найближчим часом не повернеться до нормального життя.