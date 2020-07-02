США встановили антирекорд за кількістю заражених за добу. Вчетверте за тиждень

За минулу добу в Сполучених Штатах Америки зафіксували понад 50 тисяч хворих на коронавірус. Це найвищий щоденний приріст з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу відстеження поширення коронавірусу Worldometers.

Загалом добовий приріст хворих склав трохи більше 51 тисячі осіб. Рекорди були встановлені в Каліфорнії (+9,7 тисяч), Техасі (+8 тисяч), Флориді (+6,5 тисяч) та Арізоні (+5 тисяч).

Загальне число тих інфікованих американців на сьогоднішній день складає понад 2,7 млн осіб.

Штати ввійшли в нову хвилю коронавірусу на тлі масштабних протестів і заспокійливих заяв президента Дональда Трампа. Останній вчора заявив, що "з коронавірусом у нас все буде добре".

"Я думаю, що в якийсь момент він просто зникне, я сподіваюся", - заявив Трамп в інтерв'ю Fox Business.

Головний інфекціоніст країни доктор Ентоні Фаучі, втім, не поділяє оптимістичного настрою Трампа. За його словами, зараз очевидно, що Штати не можуть повною мірою контролювати епідемію.

"Нам дійсно потрібно щось зробити, і зробити це потрібно швидко. Очевидно, що зараз ми зовсім не контролюємо ситуацію", - заявив Фаучі, додавши, що з нинішньою тенденцією число нових хворих може зрости до 100 тисяч в день.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я раніше заявили про прискорення пандемії.

ВООЗ прогнозує, що під час другої хвилі коронавірусу можуть померти мільйони людей.