У США успішно пройшли випробування таблеток від COVID

"Компанія MSD, відома в США і Канаді як Merck, і компанія Ridgeback Biotherapeutics оголосили сьогодні про те, що Молнупіравір, досліджуваний пероральний противірусний препарат, значно знизив ризик госпіталізації або смерті в ході запланованого проміжного аналізу випробування третьої фази", - йдеться в повідомленні.

На третьому етапі клінічних випробувань тільки 7,3% пацієнтів, які приймали ліки, потребували госпіталізації. Ніхто з них не помер. У групі плацебо частота госпіталізації була у два рази вище - 14,1%. Вісім людей загинули.

Дослідження показали, що препарат ефективний проти всіх штамів COVID, включаючи домінуючий в даний час "Дельта".

Всі учасники дослідження не були вакциновані і мали принаймні одне супутнє захворювання (ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання), що збільшувало їх шанси на розвиток більш важкої форми COVID, або вони були старше 60 років.

Дослідження проводилося в 170 країнах світу.

"За рекомендацією незалежного Комітету з моніторингу даних і за погодженням з Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA), набір учасників дослідження припиняється достроково у зв'язку з позитивними результатами", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що планують якомога швидше подати заявку на отримання дозволу на екстрене використання в управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA). У разі схвалення, Молнупіравір може стати першим пероральним противірусним засобом для лікування COVID.