ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У США успішно пройшли випробування таблеток від COVID

Новость на русском →
США, П'ятниця 01 жовтня 2021 20:51
У США успішно пройшли випробування таблеток від COVID Фото6 в США успішно пройшли випробування таблеток від COVID (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Фармацевтична компанія MSD зі Сполучених Штатів провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Таблетки знижують ризик госпіталізації на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Компанія MSD, відома в США і Канаді як Merck, і компанія Ridgeback Biotherapeutics оголосили сьогодні про те, що Молнупіравір, досліджуваний пероральний противірусний препарат, значно знизив ризик госпіталізації або смерті в ході запланованого проміжного аналізу випробування третьої фази", - йдеться в повідомленні.

На третьому етапі клінічних випробувань тільки 7,3% пацієнтів, які приймали ліки, потребували госпіталізації. Ніхто з них не помер. У групі плацебо частота госпіталізації була у два рази вище - 14,1%. Вісім людей загинули.

Дослідження показали, що препарат ефективний проти всіх штамів COVID, включаючи домінуючий в даний час "Дельта".

Всі учасники дослідження не були вакциновані і мали принаймні одне супутнє захворювання (ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання), що збільшувало їх шанси на розвиток більш важкої форми COVID, або вони були старше 60 років.

Дослідження проводилося в 170 країнах світу.

"За рекомендацією незалежного Комітету з моніторингу даних і за погодженням з Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA), набір учасників дослідження припиняється достроково у зв'язку з позитивними результатами", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що планують якомога швидше подати заявку на отримання дозволу на екстрене використання в управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA). У разі схвалення, Молнупіравір може стати першим пероральним противірусним засобом для лікування COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Коронавірус
NEWS
Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент
Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо