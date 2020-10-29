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У США ураган "Зета" убив людину і спричинив руйнування

США, Четвер 29 жовтня 2020 07:43
У США ураган "Зета" убив людину і спричинив руйнування
Автор: РБК-Україна

Ураган "Зета" перетнув Мексиканську затоку та обрушився на південні американські штати. Через кілька годин після того, як на південне узбережжя американського штату Луїзіана обрушився ураган, стало відомо про першу жертву стихії.

Про це повідомляє Національний центр ураганів США.

Швидкість вітру сягає 110 миль за годину (майже 180 км/год), що дорівнює потужності урагану між 2-ю і 3-ю категоріями. Така стихія здатна ламати дерева та руйнувати невеликі панельні будинки.

"Зета" також несе із собою потужні зливи, які загрожують південним штатам США повенями.

Ураган просувається на північний схід зі швидкістю 24 милі за годину (38 км/год).

Як повідомляє телеканал ABC News, у Новому Орлеані внаслідок стихії загинув 55-річний чоловік. За попередньою інформацією, його уразило струмом після того, як вітер повалив електроопору.

Водночас із різних районів надходить інформація про руйнування та затоплення.

Нагадаємо, 10 жовтня ураган "Дельта" наблизився до південного узбережжя США з поривами вітру до 104 км/год. Тоді без електроенергії залишилися понад 480 тисяч жителів Луїзіани.

Також РБК-Україна повідомляло, що у вересні жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали залишити свої домівки через тропічний шторм "Саллі", який наблизився до міста.

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Новини України В світі Сполучені Штати Америкиураган

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