ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У США померли шість учасників випробувань вакцини Pfizer

Вівторок 08 грудня 2020 22:07
У США померли шість учасників випробувань вакцини Pfizer
Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У США під час випробуванні американо-німецької вакцини Pfizer від коронавірусу померли шість учасників випробувань. Двом із загиблих вводили цей препарат, а іншим - плацебо.

Про це говориться в доповіді Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США.

У всіх загиблих учасників випробувань були проблеми зі здоров'ям і хронічні захворювання. При цьому половина з них була старше 55 років.

Повідомляється, що в одного з вакцинованих був атеросклероз, ожиріння. Він помер через три дні після введення першої дози вакцини. У іншого добровольця через 60 днів після введення другої частини вакцини сталася зупинка серця. Через три дні він помер.

Два пацієнти з групи плацебо померли від інфаркту та інсульту, причина ще двох смертей з'ясовується.

Нагадаємо, 8 грудня FDA підтвердило ефективність в 95% вакцини Pfizer і BioNTech після введення двох доз. При цьому ефективність вакцини після першої дози становить близько 82%.

Крім того, 2 грудня Великобританія схвалила вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання. Британія стала першою країною, яка схвалила застосування вакцини Pfizer від COVID-19.

При цьому 8 грудня в Британії почалася вакцинація від коронавірусу вакцинами Pfizer.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події преступлениявакцина от коронавируса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся