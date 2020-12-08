У США померли шість учасників випробувань вакцини Pfizer

Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)

У США під час випробуванні американо-німецької вакцини Pfizer від коронавірусу померли шість учасників випробувань. Двом із загиблих вводили цей препарат, а іншим - плацебо.

Про це говориться в доповіді Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США.

У всіх загиблих учасників випробувань були проблеми зі здоров'ям і хронічні захворювання. При цьому половина з них була старше 55 років.

Повідомляється, що в одного з вакцинованих був атеросклероз, ожиріння. Він помер через три дні після введення першої дози вакцини. У іншого добровольця через 60 днів після введення другої частини вакцини сталася зупинка серця. Через три дні він помер.

Два пацієнти з групи плацебо померли від інфаркту та інсульту, причина ще двох смертей з'ясовується.

Нагадаємо, 8 грудня FDA підтвердило ефективність в 95% вакцини Pfizer і BioNTech після введення двох доз. При цьому ефективність вакцини після першої дози становить близько 82%.

Крім того, 2 грудня Великобританія схвалила вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання. Британія стала першою країною, яка схвалила застосування вакцини Pfizer від COVID-19.

При цьому 8 грудня в Британії почалася вакцинація від коронавірусу вакцинами Pfizer.