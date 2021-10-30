США зміцнюють відносини з Тайванем: торкнеться протистояння Китаю, COVID-19 і клімату
США хочуть поглибити свої відносини з Тайвань. Про це заявила новий директор Американського інституту в Тайвані і фактичного посольства Сандра Удкірк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
За її словами, США активно працюють над новими областями співпраці.
"Цінність нашого партнерства і нашої підтримки Тайваню непохитна. Ми прагнемо до поглиблення наших зв'язків з Тайванем", - сказала вона.
За її словами, співпраця торкнеться протистояння Китаю, COVID-19, клімату, кібербезпеки та ланцюжків поставок й інших сфер.
"Ми збираємося продовжувати просувати глобальні та регіональні цілі адміністрації Байдена, включаючи протидію згубному впливу КНР, відновлення після руйнівних впливів пандемії та усунення загрози зміни клімату", - сказала Удкирк.
Нагадаємо, що США зобов'язалися захистити Тайвань у разі нападу Китаю. Це підтвердив президент США Байден.
Раніше повідомлялося, що Північна Корея висловила невдоволення позицією США з приводу Тайваню. Союзники Китаю вважають, що американці погіршують ситуацію.