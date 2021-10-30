США зміцнюють відносини з Тайванем: торкнеться протистояння Китаю, COVID-19 і клімату

США хочуть поглибити свої відносини з Тайвань . Про це заявила новий директор Американського інституту в Тайвані і фактичного посольства Сандра Удкірк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

За її словами, США активно працюють над новими областями співпраці.

"Цінність нашого партнерства і нашої підтримки Тайваню непохитна. Ми прагнемо до поглиблення наших зв'язків з Тайванем", - сказала вона.

За її словами, співпраця торкнеться протистояння Китаю, COVID-19, клімату, кібербезпеки та ланцюжків поставок й інших сфер.