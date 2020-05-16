У США вчені заявили про виявлення антитіла для швидкого лікування COVID-19

Американські вчені виявили нове антитіло, яке може дозволити лікувати захворювання на коронавірус за 4 дні. Ліки на основі антитіла можуть з'явитися раніше вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News.

За даними телеканалу, вчені з біофармацевтичної компанії Sorrento Therapeutics заявили про виявлення антитіла під назвою STI-1499, яке може захищати людський організм від нового коронавірусу SARS-CoV-2 та вивести його з організму за 4 дні.

Як пояснюють науковці, принцип дії виявленого антитіла полягає в тому, що воно рухається навколо вірусу та виводиться його з людського організму протягом 4 днів.

"Ми хочемо підкреслити, що є ліки. Є рішення, яке працює на 100%. Якщо у вашому організмі є нейтралізувальні антитіла, вам не потрібне соціальне дистанціювання", - наголосив засновник компанії Генрі Джі.

Крім того, американські вчені стверджують, що зможуть виготовляти до 200 тисяч доз ліків проти коронавірусу. При цьому компанія Sorrento Therapeutics прагне виготовити ще десятки мільйонів доз, щоб задовольнити всі потреби людства.

Нагадаємо, раніше в Оксфордському університеті запевнили, що вакцина від коронавірусу не буде дорого коштувати. Розробники експериментальної вакцини ChAdOx1 nCoV-19 заявили, що вона буде доступна максимальній кількості людей.