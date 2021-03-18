США переконували Бразилію відмовитися від російської вакцини

Адміністрація президента США Дональда Трампа переконувала Бразилію відмовитись від російської вакцини від COVID-19. Бразилія є другою у світі за кількістю смертей від коронавіруса.

Повідомляється, що США "переконували Бразилію відмовитись від російської вакцини проти COVID-19". Даний приклад наводився разом із пропозицією Панамі прийняти технічну допомогу США, замість пропозиції від лікарів з Куби.

"Департамент глобальних справ використовував дипломатичні відносини, щоб протидіяти зусиллям держав, включно із Кубою, Венесуелою та Росією, які працюють над посиленням свого впливу у регіоні на шкоду безпеці та захисту США", - відзначає доповідь.

Водночас, у посольстві США у Бразилії вже заявили, що його дипломати “ніколи не вмовляли Бразилію не приймати вакцину проти коронавіруса, які отримали схвалення відповідних органів”.