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США переконували Бразилію відмовитися від російської вакцини

Автор: Инна Собора

Адміністрація президента США Дональда Трампа переконувала Бразилію відмовитись від російської вакцини від COVID-19. Бразилія є другою у світі за кількістю смертей від коронавіруса.

Про це пише "Голос Америки".

Повідомляється, що США "переконували Бразилію відмовитись від російської вакцини проти COVID-19". Даний приклад наводився разом із пропозицією Панамі прийняти технічну допомогу США, замість пропозиції від лікарів з Куби.

"Департамент глобальних справ використовував дипломатичні відносини, щоб протидіяти зусиллям держав, включно із Кубою, Венесуелою та Росією, які працюють над посиленням свого впливу у регіоні на шкоду безпеці та захисту США", - відзначає доповідь.

Водночас, у посольстві США у Бразилії вже заявили, що його дипломати “ніколи не вмовляли Бразилію не приймати вакцину проти коронавіруса, які отримали схвалення відповідних органів”.

Нагадаємо, нещодавно за добу у Бразилії від коронавірусу померла 2841 людина. Це найвищий показник в країні від початку пандемії.

РБК-Україна писало, що у світі зафіксували понад 120 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиБразилия
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