У США тисячу військових лікарів направлять до лікарень для боротьби з COVID-19

Білий дім залучить додатково тисячу медичних фахівців з-поміж військовослужбовців для надання допомоги в американських лікарнях. Брак персоналу є однією з найсерйозніших проблем у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента США Джо Байдена до нації через ситуацію з коронавірусом.

Крім того, президент США розпорядився мобілізувати додатково тисячу військових, щоб вони допомогли укомплектувати персоналом місцеві лікарні і збільшити їх місткість.

"Ми вже почали перекидати групи медичних фахівців. Вони прибули цього тижня в штати Вісконсин і Індіана", - Байден.