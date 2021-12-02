США і Туреччина підтримують контакти щодо ситуації біля кордонів України

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили в середу ситуацію на кордоні України, а також стабільність в Чорноморському регіоні. Сторони підтримали контакти з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прес-секретаря Держдепу Неда Прайса.

Як йдеться в поширеній ним письмовій заяві, шеф американської дипломатії обговорив з главою турецького МЗС "кризу в Ефіопії і спільні зусилля, спрямовані на підтримку стабільності в Чорноморському регіоні".

"Вони також обговорили агресію Росії проти України і ситуацію у Вірменії та Азербайджані, а також в Афганістані", - заявив Прайс.

Він розповів, що переговори глав зовнішньополітичних відомств двох країн "будувалися на основі бесіди президента США Джо Байдена і президента Туреччини Тайіпа Ердогана, що відбулася минулого місяця в Римі і стосувалася двостороннього співробітництва та інших пріоритетів, включаючи демократію і права людини".