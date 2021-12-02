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США і Туреччина підтримують контакти щодо ситуації біля кордонів України

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Вашингтон, Четвер 02 грудня 2021 01:30
США і Туреччина підтримують контакти щодо ситуації біля кордонів України Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили в середу ситуацію на кордоні України, а також стабільність в Чорноморському регіоні. Сторони підтримали контакти з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прес-секретаря Держдепу Неда Прайса.

Як йдеться в поширеній ним письмовій заяві, шеф американської дипломатії обговорив з главою турецького МЗС "кризу в Ефіопії і спільні зусилля, спрямовані на підтримку стабільності в Чорноморському регіоні".

"Вони також обговорили агресію Росії проти України і ситуацію у Вірменії та Азербайджані, а також в Афганістані", - заявив Прайс.

Він розповів, що переговори глав зовнішньополітичних відомств двох країн "будувалися на основі бесіди президента США Джо Байдена і президента Туреччини Тайіпа Ердогана, що відбулася минулого місяця в Римі і стосувалася двостороннього співробітництва та інших пріоритетів, включаючи демократію і права людини".

Нагадаємо, раніше президент Ердоган заявив, що Туреччина може стати посередником між Україною і Росією, оскільки зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що про посередництво Туреччини по Донбасу не може йти мови.

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