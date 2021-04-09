RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США тестують вакцину від коронавірусу у вигляді таблеток

Автор: Ігор Литвиненко

У Сполучених Штатах Америки досліджують ефективність вакцини від коронавірусу у вигляді таблеток. Випробування проводять експерти Дослідницького інституту Чан Сун-Шионг в Ель-Сегундо в Каліфорнії.

Про це повідомляє CBS.

Перевірка ефективності оральної вакцини проводиться в рамках експерименту. Зараз тестують чотири підходи, щоб зрозуміти, чи є вакцини в таблетках ефективними.

Зокрема, деяким учасникам роблять щеплення, іншим добровольцям вводять одну дозу вакцини, а деяким дають дві таблетки.

Препарат має вигляд капсули. При цьому таблетки будуть відрізнятися також і за властивістю дії. Зараз всі вакцини створюють антитіла до білку-шипа на поверхні коронавірусу, тоді як даний препарат націлений на ядро вірусу.

При цьому дослідники вважають, що комбінація підходів - щеплення і таблетка - дозволять забезпечити кращий захист від COVID-19.

"Уколом ми сподіваємося розвинути Т-клітини у всьому вашому тілі. І при пероральному застосуванні ми захищаємо слизові оболонки, кишечник і, сподіваємося, ніс і рот, тому що саме так потрапляє вірус (в організмі - ред.). Він не потрапляє через вашу кров", - заявив директор Дослідницького інституту Патрік Сун-Шионг.

У дослідженні беруть участь дорослі у віці до 55 років, які не хворіли на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні станом на 9 квітня обидві дози вакцини від коронавірусу отримали п'ять осіб.

Детальніше про те, які вакцини можуть використовуватися в Україні - в матеріалі РБК-Україна "Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикитаблеткиВакцина від коронавірусу
Читайте також
В Індії розслідують безпеку вакцин
Україна отримає вакцину від COVAX наступного тижня, - МОЗ
Прогноз погоди