У США тестують вакцину від коронавірусу у вигляді таблеток

У Сполучених Штатах Америки досліджують ефективність вакцини від коронавірусу у вигляді таблеток. Випробування проводять експерти Дослідницького інституту Чан Сун-Шионг в Ель-Сегундо в Каліфорнії.

Перевірка ефективності оральної вакцини проводиться в рамках експерименту. Зараз тестують чотири підходи, щоб зрозуміти, чи є вакцини в таблетках ефективними.

Зокрема, деяким учасникам роблять щеплення, іншим добровольцям вводять одну дозу вакцини, а деяким дають дві таблетки.

Препарат має вигляд капсули. При цьому таблетки будуть відрізнятися також і за властивістю дії. Зараз всі вакцини створюють антитіла до білку-шипа на поверхні коронавірусу, тоді як даний препарат націлений на ядро вірусу.

При цьому дослідники вважають, що комбінація підходів - щеплення і таблетка - дозволять забезпечити кращий захист від COVID-19.

"Уколом ми сподіваємося розвинути Т-клітини у всьому вашому тілі. І при пероральному застосуванні ми захищаємо слизові оболонки, кишечник і, сподіваємося, ніс і рот, тому що саме так потрапляє вірус (в організмі - ред.). Він не потрапляє через вашу кров", - заявив директор Дослідницького інституту Патрік Сун-Шионг.

У дослідженні беруть участь дорослі у віці до 55 років, які не хворіли на коронавірус.