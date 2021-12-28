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У США за добу виявили понад 500 тисяч нових випадків COVID, - NYT

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Вівторок 28 грудня 2021 21:44
У США за добу виявили понад 500 тисяч нових випадків COVID, - NYT Фото: у США за добу виявили понад 500 тисяч нових випадків COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

За понеділок, 27 грудня, у Сполучених Штатах зареєстрували понад 500 тисяч випадків коронавірусу. Дана цифра є абсолютним рекордом за всю пандемію, однак, найімовірніше, включає багато випадків, які відносяться до різдвяних вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Так, 25 грудня було зареєстровано лише 58 тисяч випадків коронавірусу.

У США більш надійний середньодобовий показник за тиждень становить 243 тисяч випадків коронавірусу. Вище ця цифра була тільки протягом декількох днів у січні цього року. Тоді захворюваність covid досягала або перевищувала 250 тисяч нових випадків на день.

Раніше в США заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає менш важкий перебіг хвороби. Однак його трансмісивність все одно загрожує переповнення лікарень.

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