У США за добу виявили понад 500 тисяч нових випадків COVID, - NYT

Фото: у США за добу виявили понад 500 тисяч нових випадків COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)

За понеділок, 27 грудня, у Сполучених Штатах зареєстрували понад 500 тисяч випадків коронавірусу. Дана цифра є абсолютним рекордом за всю пандемію, однак, найімовірніше, включає багато випадків, які відносяться до різдвяних вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Так, 25 грудня було зареєстровано лише 58 тисяч випадків коронавірусу. У США більш надійний середньодобовий показник за тиждень становить 243 тисяч випадків коронавірусу. Вище ця цифра була тільки протягом декількох днів у січні цього року. Тоді захворюваність covid досягала або перевищувала 250 тисяч нових випадків на день.