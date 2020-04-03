У США за добу померли майже 1200 пацієнтів з коронавірусом

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У США фіксуються високі рівні смертності

Від коронавірусу в США за минулу добу померли ще майже 1200 пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомляє DW з посиланням на дані Університету Джона Хопкінса.

Повідомляється, що 2 квітня в США зафіксували 1169 смертей від COVID-19 - показник смертності є найвищим серед зафіксованих в будь-якій країні з початку глобальної пандемії.

До цього максимальне число померлих за добу було в Італії, де 27 березня померли 969 осіб. Всього з початку пандемії у США зареєстровано близько 6000 випадків смерті від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США фіксують рекорд безробіття на тлі пандемії коронавіруса. Повідомляється, що за останні два тижні кількість безробітних збільшилася на 10 мільйонів на тлі пандемії коронавіруса. За прогнозами, до кінця квітня можуть втратити роботу близько 20 мільйонів американців, що призведе до зростання рівня безробіття до 15% і стане найгіршим показником з 1930-х років.

До цього повідомлялося, що економіка США вступила в глибоку рецесію, порівнянну з ситуацією часів Великої депресії.