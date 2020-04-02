У США за добу від коронавіруса померли понад 1,2 тис. осіб

До ранку 2 квітня, через коронавірус у США за добу померли понад 1 200 людей. Про це повідомляє Університет Джона Хопкінса.

Як повідомляється, за минулу добу померло велика кількість заражених коронавірусом понад 1,2 тис. За весь час цей показник зріс до 5 119 осіб.

За даними Університету Джона Хопкінса в країні підтверджено 216,5 тис. випадків зараження коронавірусом і цей показник є найбільшим у світі за кількістю заражених. Слідом за нею йдуть Італія (110,5 тис.), Іспанія (104 тис.) і Китай (82 тис.).

Нагадаємо, експерти які входять в групу по координації зусиль по боротьбі з коронавірусом при адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що смертність в США може скласти до 2,2 млн осіб при несприятливому розвитку ситуації. Але, якщо введені владою обмеження будуть дотримуватися, цей показник може знизиться до 100-240 тис. осіб.

Також РБК-Україна раніше писало, що умови жорсткої ізоляції в Сполучених Штатах через поширення коронавірусу COVID-19 можуть призвести до зростання кількості суїцидів, домашнього насильства, вживання наркотиків.