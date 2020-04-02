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У США за добу від коронавіруса померли понад 1,2 тис. осіб

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 08:59
У США за добу від коронавіруса померли понад 1,2 тис. осіб
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

За минулу добу в США померло велика кількість заражених коронавірусом

До ранку 2 квітня, через коронавірус у США за добу померли понад 1 200 людей. Про це повідомляє Університет Джона Хопкінса.

Як повідомляється, за минулу добу померло велика кількість заражених коронавірусом понад 1,2 тис. За весь час цей показник зріс до 5 119 осіб.

За даними Університету Джона Хопкінса в країні підтверджено 216,5 тис. випадків зараження коронавірусом і цей показник є найбільшим у світі за кількістю заражених. Слідом за нею йдуть Італія (110,5 тис.), Іспанія (104 тис.) і Китай (82 тис.).

Нагадаємо, експерти які входять в групу по координації зусиль по боротьбі з коронавірусом при адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що смертність в США може скласти до 2,2 млн осіб при несприятливому розвитку ситуації. Але, якщо введені владою обмеження будуть дотримуватися, цей показник може знизиться до 100-240 тис. осіб.

Також РБК-Україна раніше писало, що умови жорсткої ізоляції в Сполучених Штатах через поширення коронавірусу COVID-19 можуть призвести до зростання кількості суїцидів, домашнього насильства, вживання наркотиків.

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