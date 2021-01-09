У США за добу COVID-19 захворіла рекордна кількість людей - понад 300 тисяч

У США за останню добу зафіксували рекордну кількість нових заражень коронавірусом. Захворіло 310 тисяч осіб.

Про це говорять дані COVID tracking project.

За добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 3777 осіб. У лікарнях перебуває 131,8 тисячі осіб.

Крім того, зазначається, що середні показники захворюваності, госпіталізацій та смертей у Штатах за останні сім днів є рекордно високими.

США посідають перше місце за кількістю випадків інфікування коронавірусом та смертей через нього. Загалом у країні виявили понад 21,8 мільйона випадків зараження і понад 368,9 тисячі смертельних випадків.

РБК-Україна писало, що робоча група Білого дому вважає, що в Сполучених Штатах Америки міг з'явитися та поширитися власний мутований штам коронавірусу.

Після цього у Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) Сполучених Штатів спростували повідомлення про виникнення в країні нового штаму коронавірусу. Помилкова інформація виникла зі "спекулятивного" звіту робочої групи Білого дому з коронавірусу.