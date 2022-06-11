США істотно збільшують запаси вакцини проти віспи мавп

США мають намір в рази збільшити запаси вакцини проти віспи мавп, яку виявили вже в трьох десятках країн по всьому світу, в тому числі в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Попри те, що система охорони здоров'я США вважає низьким ризиком поширення інфекції серед американців, проводиться підготовка до різних сценаріїв розвитку хвороби. У Сполучених Штатах вже створений запас з 72 тисяч доз вакцини Jynneos і очікує отримання додаткових 300 тисяч доз препарату виробництва Bavarian Nordic. Вони повинні надійти до медичних установ протягом декількох тижнів. Також уряд на поточному тижні опублікувало замовлення на додаткові 500 тисяч доз вакцини Jynneos, які будуть доставлені в медустанови до кінця року.