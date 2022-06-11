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США істотно збільшують запаси вакцини проти віспи мавп

США збільшать запаси вакцини проти віспи мавп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

США мають намір в рази збільшити запаси вакцини проти віспи мавп, яку виявили вже в трьох десятках країн по всьому світу, в тому числі в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Попри те, що система охорони здоров'я США вважає низьким ризиком поширення інфекції серед американців, проводиться підготовка до різних сценаріїв розвитку хвороби. У Сполучених Штатах вже створений запас з 72 тисяч доз вакцини Jynneos і очікує отримання додаткових 300 тисяч доз препарату виробництва Bavarian Nordic. Вони повинні надійти до медичних установ протягом декількох тижнів.

Також уряд на поточному тижні опублікувало замовлення на додаткові 500 тисяч доз вакцини Jynneos, які будуть доставлені в медустанови до кінця року.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі, оскільки Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення цієї хвороби як помірний.

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Віспа мавпСполучені Штати Америки