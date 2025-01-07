В США суд отказался перенести вынесение приговора Трампу

Апелляционный суд Нью-Йорка отказался перенести на другую дату вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу. Речь о деле насчет подкупа порнозвезды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Судья Эллен Гесмер из апелляционного суда отклонила экстренное ходатайство Трампа о немедленном прекращении судебного процесса, который должен закрепить его статус правонарушителя до возвращения в Белый дом.
Как пишет издание, теперь Трамп, вероятнее всего, обратиться к коллегии апелляционного суда, чтобы остановить вынесение приговора. В то же время он обжалует два решения судьи Хуана Мерчана, позволяющие оставить в силе его приговор по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат порнозвезде.
Трамп попросил назначить дату слушаний на 27 января, через неделю после инаугурации, когда дело, как ожидается, будет заморожено.
Напомним, суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс за молчание.
Теперь 10 января Верховный суд штата Нью-Йорк должен объявить Трампу приговор. Исполняющий обязанности судьи Верховного суда штата Нью-Йорк Хуан Мерчан постановил, что избранный президент США должен будет явиться на судебное заседание.
Также Мерчан отказался закрывать дело из-за победы Трампа на президентских выборах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.