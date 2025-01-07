В США суд отказался перенести вынесение приговора Трампу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Судья Эллен Гесмер из апелляционного суда отклонила экстренное ходатайство Трампа о немедленном прекращении судебного процесса, который должен закрепить его статус правонарушителя до возвращения в Белый дом.

Как пишет издание, теперь Трамп, вероятнее всего, обратиться к коллегии апелляционного суда, чтобы остановить вынесение приговора. В то же время он обжалует два решения судьи Хуана Мерчана, позволяющие оставить в силе его приговор по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат порнозвезде.

Трамп попросил назначить дату слушаний на 27 января, через неделю после инаугурации, когда дело, как ожидается, будет заморожено.