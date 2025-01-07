ua en ru
Вт, 07 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В США суд отказался перенести вынесение приговора Трампу

Вторник 07 января 2025 23:03
UA EN RU
В США суд отказался перенести вынесение приговора Трампу Фото: Дональд Трамп, избранный президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Апелляционный суд Нью-Йорка отказался перенести на другую дату вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу. Речь о деле насчет подкупа порнозвезды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Судья Эллен Гесмер из апелляционного суда отклонила экстренное ходатайство Трампа о немедленном прекращении судебного процесса, который должен закрепить его статус правонарушителя до возвращения в Белый дом.

Как пишет издание, теперь Трамп, вероятнее всего, обратиться к коллегии апелляционного суда, чтобы остановить вынесение приговора. В то же время он обжалует два решения судьи Хуана Мерчана, позволяющие оставить в силе его приговор по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат порнозвезде.

Трамп попросил назначить дату слушаний на 27 января, через неделю после инаугурации, когда дело, как ожидается, будет заморожено.

Приговор Трампу

Напомним, суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс за молчание.

Теперь 10 января Верховный суд штата Нью-Йорк должен объявить Трампу приговор. Исполняющий обязанности судьи Верховного суда штата Нью-Йорк Хуан Мерчан постановил, что избранный президент США должен будет явиться на судебное заседание.

Также Мерчан отказался закрывать дело из-за победы Трампа на президентских выборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Суд
NEWS
США планируют объявить значительный пакет военной помощи Украине: AP узнало дату
США планируют объявить значительный пакет военной помощи Украине: AP узнало дату
DAILY
Ирина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Россией в 2025 году не заработает, но будут сдвиги
Юлия Акимова, Юрий Дощатов Ирина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Россией в 2025 году не заработает, но будут сдвиги