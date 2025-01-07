В США суд отказался перенести вынесение приговора Трампу
Апелляционный суд Нью-Йорка отказался перенести на другую дату вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу. Речь о деле насчет подкупа порнозвезды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Судья Эллен Гесмер из апелляционного суда отклонила экстренное ходатайство Трампа о немедленном прекращении судебного процесса, который должен закрепить его статус правонарушителя до возвращения в Белый дом.
Как пишет издание, теперь Трамп, вероятнее всего, обратиться к коллегии апелляционного суда, чтобы остановить вынесение приговора. В то же время он обжалует два решения судьи Хуана Мерчана, позволяющие оставить в силе его приговор по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат порнозвезде.
Трамп попросил назначить дату слушаний на 27 января, через неделю после инаугурации, когда дело, как ожидается, будет заморожено.
Приговор Трампу
Напомним, суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс за молчание.
Теперь 10 января Верховный суд штата Нью-Йорк должен объявить Трампу приговор. Исполняющий обязанности судьи Верховного суда штата Нью-Йорк Хуан Мерчан постановил, что избранный президент США должен будет явиться на судебное заседание.
Также Мерчан отказался закрывать дело из-за победы Трампа на президентских выборах.
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