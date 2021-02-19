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США не стануть ділитися COVID-вакциною, поки не будуть щеплені американці

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 19 лютого 2021 14:59
США не стануть ділитися COVID-вакциною, поки не будуть щеплені американці Фото: COVID-вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена не буде надавати країнам, що розвиваються наявну в країні COVID-вакцину. Поки що США мають намір вакцинувати більшу частину населення країни.

Про це заявив високопоставлений представник Білого дому, повідомляє Politico.

"Хоча ми в цей час не в змозі поділитися дозами вакцини, бо ми сконцентровані на вакцинації американців і виконання щеплень в руку тут, ми наполегливо працюємо над наданням сприяння COVAX у стимулюванні глобальної вакцинації у світі", - заявив він.

За словами чиновника, Білий дім вивчає терміни, коли в США буде достатня кількість доз вакцини і вони зможуть виступити як донор препарату.

Видання зазначає, що заяву було зроблено за день до участі Джо Байдена у відеоконференції лідерів держав " Великої сімки (G7), на якій, як передбачається, буде обговорюватися і проблема розподілу вакцин у світі і явне відставання найменш економічно розвинутих країн в отриманні цих препаратів.

Байден планує оголосити, що Сполучені Штати направлять 4 млрд доларів на допомогу в закупівлі вакцин від коронавірусу для бідних країн.

Половина фінансування піде на субсидування закупівель доз вакцин для 92 бідних країн, що розвиваються через програму COVAX. Решта 2 млрд доларів будуть виділені протягом наступних двох років на розширення виробництва і доставки вакцин, причому перші 500 млн доларів планується надати швидко.

Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Сполучене Королівство поділитися надлишками вакцин з бідними країнами.

Крім того, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі поширення вакцин здійснюється несправедливо, що може серйозно ускладнити боротьбу з пандемією. Він зазначив, що понад 130 країн досі не отримали жодної дози вакцини.

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