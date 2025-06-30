В США произошла стрельба во время тушения лесного пожара: есть погибшие

По данным полиции, стрелок устроил засаду недалеко от города Кер-д'Ален. Есть вероятность, что он действовал не один.

Прибывшие на место происшествия правоохранители открыли по нему ответный огонь, в результате чего началась перестрелка. В связи с этим жителей призвали избегать место происшествия на горе Кэнфилд.

Заместитель директора Федерального бюро расследований Дэн Бонджино сообщил, что к операции привлекли агентов ФБР для оказания тактической и оперативной поддержки полиции.

"Это отвратительное прямое нападение на наших храбрых пожарных. Поскольку ситуация все еще развивается, пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны, чтобы дать возможность правоохранительным органам и пожарным выполнять свою работу", - сказал губернатор Брэд Литтл.