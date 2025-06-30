RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В США произошла стрельба во время тушения лесного пожара: есть погибшие

Иллюстративное фото: в Айдахо открыли огонь по пожарным и полиции (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В американском штате Айдахо во время тушения лесного пожара неизвестный открыл огонь из винтовки по сотрудникам пожарно-спасательной службы. Погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По данным полиции, стрелок устроил засаду недалеко от города Кер-д'Ален. Есть вероятность, что он действовал не один.

Прибывшие на место происшествия правоохранители открыли по нему ответный огонь, в результате чего началась перестрелка. В связи с этим жителей призвали избегать место происшествия на горе Кэнфилд.

Заместитель директора Федерального бюро расследований Дэн Бонджино сообщил, что к операции привлекли агентов ФБР для оказания тактической и оперативной поддержки полиции.

"Это отвратительное прямое нападение на наших храбрых пожарных. Поскольку ситуация все еще развивается, пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны, чтобы дать возможность правоохранительным органам и пожарным выполнять свою работу", - сказал губернатор Брэд Литтл.

Другие инциденты со стрельбой в США

В июне в штате Миннесота произошла стрельба. В результате происшествия погибла член Палаты представителей Мелисса Хортман. Также ранения получили сенатор Джон Хоффман и его жена.

Менее чем за месяц до этого в Вашингтоне возле Еврейского музея, который находится недалеко от офиса ФБР, застрелили двух сотрудников посольства Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиФБР