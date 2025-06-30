В США произошла стрельба во время тушения лесного пожара: есть погибшие
В американском штате Айдахо во время тушения лесного пожара неизвестный открыл огонь из винтовки по сотрудникам пожарно-спасательной службы. Погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
По данным полиции, стрелок устроил засаду недалеко от города Кер-д'Ален. Есть вероятность, что он действовал не один.
Прибывшие на место происшествия правоохранители открыли по нему ответный огонь, в результате чего началась перестрелка. В связи с этим жителей призвали избегать место происшествия на горе Кэнфилд.
Заместитель директора Федерального бюро расследований Дэн Бонджино сообщил, что к операции привлекли агентов ФБР для оказания тактической и оперативной поддержки полиции.
"Это отвратительное прямое нападение на наших храбрых пожарных. Поскольку ситуация все еще развивается, пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны, чтобы дать возможность правоохранительным органам и пожарным выполнять свою работу", - сказал губернатор Брэд Литтл.
Другие инциденты со стрельбой в США
В июне в штате Миннесота произошла стрельба. В результате происшествия погибла член Палаты представителей Мелисса Хортман. Также ранения получили сенатор Джон Хоффман и его жена.
Менее чем за месяц до этого в Вашингтоне возле Еврейского музея, который находится недалеко от офиса ФБР, застрелили двух сотрудников посольства Израиля.
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