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В США произошла стрельба во время тушения лесного пожара: есть погибшие

Понедельник 30 июня 2025 04:16
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В США произошла стрельба во время тушения лесного пожара: есть погибшие Иллюстративное фото: в Айдахо открыли огонь по пожарным и полиции (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В американском штате Айдахо во время тушения лесного пожара неизвестный открыл огонь из винтовки по сотрудникам пожарно-спасательной службы. Погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По данным полиции, стрелок устроил засаду недалеко от города Кер-д'Ален. Есть вероятность, что он действовал не один.

Прибывшие на место происшествия правоохранители открыли по нему ответный огонь, в результате чего началась перестрелка. В связи с этим жителей призвали избегать место происшествия на горе Кэнфилд.

Заместитель директора Федерального бюро расследований Дэн Бонджино сообщил, что к операции привлекли агентов ФБР для оказания тактической и оперативной поддержки полиции.

"Это отвратительное прямое нападение на наших храбрых пожарных. Поскольку ситуация все еще развивается, пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны, чтобы дать возможность правоохранительным органам и пожарным выполнять свою работу", - сказал губернатор Брэд Литтл.

Другие инциденты со стрельбой в США

В июне в штате Миннесота произошла стрельба. В результате происшествия погибла член Палаты представителей Мелисса Хортман. Также ранения получили сенатор Джон Хоффман и его жена.

Менее чем за месяц до этого в Вашингтоне возле Еврейского музея, который находится недалеко от офиса ФБР, застрелили двух сотрудников посольства Израиля.

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