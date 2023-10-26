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В США произошла массовая стрельба: сообщают о 22 погибших, десятках раненых

Фото: в США неизвестный устроил массовую стрельбу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 26 октября неизвестный устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн, США. Погибли по меньшей мере 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Местная полиция сообщила о стрельбе около 20:00 по местному времени, сейчас известно о по меньшей мере трех точках нападения - . Неизвестный, вооруженный ружьем до сих пор на свободе, полиция эвакуировала жителей некоторых близлежащих домов.

Пока известно о 22 погибших и от 50 до 60 раненых, однако точное количество жертв может увеличиться.

"Президент был проинформирован о том, что сейчас известно о массовой стрельбе в Льюистоне, штат Мэн, и будет продолжать получать новую информацию", - сказал чиновник.

Издание пишет, что в базе данных для сотрудников правоохранительных органов говорится, что Кард был инструктором по огнестрельному оружию, когда-то служил в армии США.

Недавно Кард сообщил о проблемах с психическим здоровьем, включая голоса в голове. Кроме этого, он недавно угрожал расстрелять базу Национальной гвардии в Сако, штат Мейн.

В базе данных также сказано, что этим летом Кард находился в психбольнице в течение двух недель, а затем был уволен.

Полиция назвала имя подозреваемого

Случаи массовых стрельб в США

В апреле этого года в городе Джаспер, штат Техас, девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала. Инцидент произошел в средней школе, в зале церковного собрания.

Позже в торговом центре в пригороде Далласа произошла стрельба. В клинику доставили пострадавших граждан, одной из жертв было всего 5 лет.

А в июне в штате Вирджиния вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.

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