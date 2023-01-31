В США произошла очередная массовая стрельба: есть погибшие и раненые

В городе Лейкленд, штат Флорида, США, 30 января произошла массовая стрельба - погибли три человека, еще семеро госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Полиция сообщила, что нападавшие ехали на темно-сером седане Nissan, после чего открыли все четыре окна и начали стрелять по окружающим людям.
"У нас есть основы предполагать, что это были целенаправленные действия, а не случайный поступок", - заявили правоохранители.
На месте офицеры полиции нашли троих погибших, еще семеро были ранены - сейчас они в больнице. Двое из них находятся в критическом состоянии.
Напомним, что 22 января в Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли. Подозреваемый покончил жизнь самоубийством при попытке задержания.
В тот же день произошла стрельба в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Ранения получили 12 человек.
А 23 января три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей в американском городе Де-Мойн, штат Айова - двое учеников получили смертельные ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.