В США произошла стрельба во время празднования китайского Нового года, много погибших

Согласно данным источника в правоохранительных органах, подробностей и информации о количестве погибших - немного. Во внутренних сообщениях полиции говорится о нескольких смертельных случаях, однако источник утверждает, что число погибших уже превысило десять человек.

По словам очевидца, владельца ресторана, расположенного рядом с местом стрельбы, в его заведение ворвались три человека и приказали закрыть дверь. Они рассказали ему о мужчине, который открыл огонь по другим гражданским из автомата.

Пострадавших транспортировали в несколько больниц в районе. Также непонятно был ли задержанный подозреваемый.

"Наши сердца с теми, кто потерял близких сегодня ночью в соседнем городе Монтерей-Парк, где только произошла массовая стрельба", - заявил городской контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджиа.