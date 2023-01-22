RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США произошла стрельба во время празднования китайского Нового года, много погибших

Фото: в США произошла стрельба во время празднования китайского Нового года, много погибших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Лос-Анджелесе во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Los Angeles Times.

Согласно данным источника в правоохранительных органах, подробностей и информации о количестве погибших - немного. Во внутренних сообщениях полиции говорится о нескольких смертельных случаях, однако источник утверждает, что число погибших уже превысило десять человек.

По словам очевидца, владельца ресторана, расположенного рядом с местом стрельбы, в его заведение ворвались три человека и приказали закрыть дверь. Они рассказали ему о мужчине, который открыл огонь по другим гражданским из автомата.

Пострадавших транспортировали в несколько больниц в районе. Также непонятно был ли задержанный подозреваемый.

"Наши сердца с теми, кто потерял близких сегодня ночью в соседнем городе Монтерей-Парк, где только произошла массовая стрельба", - заявил городской контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджиа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки