США произошла еще одна массовая стрельба: ранены 12 человек

В США 22 января произошла вторая в сутки массовая стрельба - на этот раз в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Ранения получили 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По информации издания, стрельба произошла в ночном клубе Dior Bar&Lounge примерно в 1:36 ночи. Все 12 раненых были доставлены в больницу "скорыми" или частным транспортом, их состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что буквально за час до этого в Лос-Анджелесе во время празднования китайского Нового года тоже произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли.

А 14 января неизвестный начал стрельбу возле вокзала Юстон в центре Лондона, пострадало шесть человек.

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