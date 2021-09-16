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У США створили назальну вакцину від COVID

Автор: Валерія Поліщук

Вчені Університету Х'юстона (США) розробили інтраназальну вакцину від коронавірусу. Препарат забезпечує стійкий місцевий імунітет проти вдихуваних патогенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MedicalxPress.

"Мукозальна вакцинація може стимулювати як системний, так і мукозальний імунітет і має ту перевагу, що це неінвазивна процедура, що підходить для імунізації великих груп населення. Однак мукозальна вакцинація ускладнена через відсутність ефективної доставки антигену і необхідності у відповідних ад'ювантах, які можуть стимулювати надійну імунну відповідь без токсичності", - заявив Навін Варадараджан, професор хімічної та біомолекулярної інженерії х'юстонського університету ім. М. Д. Андерсона.

Фундаментальним обмеженням внутрішньом'язових вакцин є те, що вони не призначені для індукції імунітету слизових оболонок.

Попередньо вчені протестували спосіб з іншими респіраторними патогенами, готовність імунітету до повторного зараження коронавірусом вимагає адаптивних імунних відповідей в дихальних шляхах і легенях.

Вчені заявляють, що назальна вакцина стане хорошим варіантом для справедливого розподілу вакцин у всьому світі.

Вчені також повідомили, що кожен з компонентів препарату, білок (ліофілізований) і ад'ювант (NanoSTING), стабільні понад 11 місяців і можуть зберігатися і відправлятися без умов заморозки.

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Сполучені Штати АмерикиВакцина від коронавірусу