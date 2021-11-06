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У США відбудеться зустріч глав МЗС з приводу вакцинації у світі

Автор: Анна Полисученко

Державний секретар США заявив про те, що 10 листопада відбудеться віртуальна зустріч міністрів закордонних справ по всьому світу. Він заявив, що на зустрічі будуть обговорюватися питання пандемії COVID-19, зокрема - вакцинація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Незважаючи на прогрес у всесвітній вакцинації, ми не там, де нам потрібно бути", - заявив Блінкен.

Держсекретар США додав, що на зустрічі будуть обговорюватися "зусилля щодо прискорення досягнення справедливості і впливу вакцин".

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Сполучені Штати АмерикиДержавний департамент США