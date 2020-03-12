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США скоротять число військових у навчаннях НАТО Defender Europe 2020 через коронавірус

Новини » Політика     12.03.2020 - 17:05
США скоротять число військових у навчаннях НАТО Defender Europe 2020 через коронавірус
Фото: війська НАТО (flickr.com-nato)

У цих маневрах повинні задіяти близько 20 тисяч солдатів

США скоротять кількість військових на найбільших за останні 25 років навчаннях НАТО Defender Europe 2020 через новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ArmyTimes.

Повідомляється, що навчання будуть відповідним чином скориговані.

"Ми будемо тісно співпрацювати з союзниками і партнерами для досягнення пріоритетних цілей", - йдеться у повідомленні.

Також поки невідомо, які підрозділи будуть скорочені і нове число учасників, але пообіцяли надати додаткову інформацію після того, як будуть досягнуті домовленості з європейськими союзниками.

Напередодні стало відомо про те, що Норвегія скасувала спільні військові навчання з НАТО Cold Response 2020 через коронавірус. У них планувалося участь більше 16 тисяч солдатів.

Зазначимо, що в квітні-травні поточного року НАТО готується провести масштабні навчання Defender Europe 2020.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО. За словами Пристайко, вступ України в Північноатлантичний альянс не залежить від наявності територіального конфлікту.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Будапешт продовжить блокувати засідання Ради Україна-НАТО, поки Київ не відновить права національних меншин. При цьому Сійярто назвав абсурдним зображення політики Угорщини близькою до Росії.

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