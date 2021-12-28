RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США скоротили терміни ізоляції для хворих COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Федеральний Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) США до п'яти діб скоротив рекомендований термін самоізоляції при зараженні коронавірусом. Раніше потребувалося 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт CDC.

Зміни були введені після того, як з'ясувалося, що в більшості випадків передача коронавірусу відбувається на ранній стадії захворювання, як правило, за один-два дні до появи симптомів і через два-три дні після.

"Враховуючи те, що ми зараз знаємо про COVID-19 і варіант, CDC скорочує рекомендований час ізоляції з 10 днів для людей з COVID-19 до 5 днів, якщо хвороба протікає безсимптомно, з подальшим 5-денним носінням маски в присутності інших", - йдеться в документі.

При цьому директор CDC Рошель Валенскі уточнила, що рекомендації були оновлені в тому числі через швидке поширення "Омікрона".

"Ці оновлення гарантують, що люди можуть безпечно продовжувати своє повсякденне життя. Профілактика - наш найкращий варіант: зробіть щеплення, зробіть посилену вакцинацію, надіньте маску", - вказала вона.

Раніше в США заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає менш важкий перебіг хвороби. Однак його трансмісивність все одно загрожує переповнення лікарень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус