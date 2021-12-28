У США скоротили терміни ізоляції для хворих COVID-19

Федеральний Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) США до п'яти діб скоротив рекомендований термін самоізоляції при зараженні коронавірусом. Раніше потребувалося 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт CDC .

Зміни були введені після того, як з'ясувалося, що в більшості випадків передача коронавірусу відбувається на ранній стадії захворювання, як правило, за один-два дні до появи симптомів і через два-три дні після.

"Враховуючи те, що ми зараз знаємо про COVID-19 і варіант, CDC скорочує рекомендований час ізоляції з 10 днів для людей з COVID-19 до 5 днів, якщо хвороба протікає безсимптомно, з подальшим 5-денним носінням маски в присутності інших", - йдеться в документі.

При цьому директор CDC Рошель Валенскі уточнила, що рекомендації були оновлені в тому числі через швидке поширення "Омікрона".

"Ці оновлення гарантують, що люди можуть безпечно продовжувати своє повсякденне життя. Профілактика - наш найкращий варіант: зробіть щеплення, зробіть посилену вакцинацію, надіньте маску", - вказала вона.