США не згодні з критикою ООН щодо вбивства Сулеймані

У США не поділяють критику ООН з приводу вбивства високопоставленого Ірану генерала Касема Сулеймані. Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що вони завжди будуть діяти, щоб захистити Америку.

Про це Майк Помпео написав у своєму Twitter.

За його словами, США були "прозорі щодо міжнародно-правової основи завданого удару".

"Ми відкидаємо неправдиве повідомлення Спеціального доповідача ООН про цілеспрямоване вбивство за допомогою збройних безпілотних літальних апаратів у випадку з іранським генералом Касемом Сулеймані", - написав Майк Помпео.

Однак спецдоповідач ООН з позасудових страт Агнес Калламард заявила, що немає ніяких доказів щодо Сулеймані, який нібито планував неминучу атаку проти інтересів США. Також вона відповіла, що американська військова акція була "незаконною".

Нагадаємо, 3 січня 2020 року в результаті спецоперації військових США був убитий командувач іранським спецпідрозділом "Кудс" Касема Сулеймані. Також тоді стало відомо і про загибель заступника командувача шиїтським військом Іраку Абу Махді аль-Мухандиса.

Після цього, 8 січня Іран у відповідь завдав удару балістичними ракетами по авіабазі Аль-Асад і військового об'єкту в районі Ербіля в Іраку. Відомо, що в той момент там знаходилися американські військовослужбовці.

Додамо, Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель іранського генерала Сулеймані.

Також подробиці вбивства Сулеймані Трамп розповідав ще в січні 2020 року.