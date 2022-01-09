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США погодилися обмежити вихід військових з баз в Японії через COVID

Автор: Артур Родивилов

Японія і США досягли спільної угоди з питання обмеження виходу американських військовослужбовців з розташованих на японській території баз через зростання кількості заражень коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

"В результаті проведених з американською стороною обговорень ми досягли спільної угоди з приводу обмеження виходу з військових баз без необхідності в якості заходу по боротьбі з поширенням інфекції. Зараз ми працюємо над деталями угоди", - сказав прем'єр Фуміо Кісіда.

Різке зростання заражень коронавірусом було виявлено на декількох базах США, включаючи Кемп-Хансен на південному японському острові Окінава в кінці грудня. Інфекцію на об'єкти занесли військовослужбовці, нещодавно перекинуті до Японії в рамках ротації. Вони не здавали ПЛР-тести з прильоту в рамках діючих двосторонніх домовленостей. Однак зараз ця вимога знову діє.

Через сплеск заражень на військових об'єктах США добовий приріст нових випадків коронавірусу серед населення Окінави, а також префектури Ямагуті, де розташована інша база Івакуні, виріс до рекордно високих показників за весь час пандемії.

В Японії в цілому розміщено понад 50 тис. американських військовослужбовців, включаючи дивізію морської піхоти на острові Окінава.

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Японія