В США одобрили первый назальный спрей для лечения тяжелой депрессии

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило инновационный назальный спрей Spravato на основе эскетамина для самостоятельного лечения тяжелых психических расстройств, в частности большого депрессивного расстройства и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Это решение расширяет предыдущее использование препарата в сочетании с другими антидепрессантами.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Popular Science.
Spravato может стать одним из действенных вариантов лечения для людей, страдающих депрессией, не поддающейся терапии, поскольку около трети пациентов не испытывают облегчения после традиционных медикаментов. Препараты на основе кетамина показали свою эффективность в таких случаях, но их введение через внутривенные инъекции часто ограничивает доступность.
Препарат Spravato базируется на эскетамине – одном из компонентов кетамина. Он применяется в виде назального спрея. Исследования подтвердили его эффективность: во время 28-дневного испытания ремиссия депрессии наблюдалась у 22,5% пациентов, принимавших Spravato, по сравнению с 7,6% в группе плацебо.
Препарат принимают под наблюдением врача в клинических условиях, поскольку среди возможных побочных эффектов – временная тошнота, повышенное давление, усталость и затуманивание сознания. Пациентам также советуют не садиться за руль в день приема препарата.
Spravato уже одобрен в 77 странах, и теперь он доступен в США как самостоятельное средство лечения. Хотя точный механизм действия препарата еще не выяснен, специалисты уверены, что он может значительно улучшить качество жизни пациентов с тяжелой депрессией.
Напомним, депрессия – это заболевание, которое может иметь серьезные последствия. Распознать ее тяжелую стадию не всегда просто, особенно учитывая большое количество стереотипов и ложных представлений об этом состоянии в обществе. Плохое настроение, слезы и проблемы со сном – это лишь часть симптомов, ведь существуют гораздо более серьезные проявления. РБК-Украина рассказывало, какие 8 симптомов депрессии укажут, что срочно нужно обратиться к врачу.
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