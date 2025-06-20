В США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ с почти 100% эффективностью

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Yeztugo (lenacapavir) для профилактики ВИЧ. По данным разработчиков, инъекцию можно будет делать дважды в год.

"Это исторический день в многолетней борьбе с ВИЧ. Yeztugo - один из важнейших научных прорывов нашего времени, он предлагает реальную возможность помочь положить конец эпидемии ВИЧ", - отметил председатель и главный исполнительный директор Gilead Sciences Дэниел О'Дэй.

По данным FDA, препарат под названием ленакапавир почти полностью исключает риск новой инфекции у людей с высокими рисками заражения, и оказался лучше других способов профилактики. Директор по государственной политике amfAR, Фонда исследований СПИДа, Грег Миллетт считает, что вакцина может "положить конец передаче ВИЧ".

В то же время Милетт указал на проблемы в системе здравоохранения США и во всем мире, которые могут помешать не только обеспечить людей вакциной, но и гарантировать, что они вернутся за новым уколом через полгода.

Препарат компании Gilead уже продается на лечение ВИЧ под торговой маркой Sunlenca. Профилактическая доза будет продаваться под другим названием - Yeztugo. Он вводится в виде двух инъекций под кожу живота и действует как препарат медленного всасывания. Вакцина блокирует только передачу ВИЧ и не влияет на другие заболевания, передающиеся половым путем. Вакцина станет самым длинным типом профилактики ВИЧ.