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В США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ с почти 100% эффективностью

Пятница 20 июня 2025 12:43
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В США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ с почти 100% эффективностью Фото: в США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ
Автор: Константин Широкун

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Yeztugo (lenacapavir) для профилактики ВИЧ. По данным разработчиков, инъекцию можно будет делать дважды в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Это исторический день в многолетней борьбе с ВИЧ. Yeztugo - один из важнейших научных прорывов нашего времени, он предлагает реальную возможность помочь положить конец эпидемии ВИЧ", - отметил председатель и главный исполнительный директор Gilead Sciences Дэниел О'Дэй.

По данным FDA, препарат под названием ленакапавир почти полностью исключает риск новой инфекции у людей с высокими рисками заражения, и оказался лучше других способов профилактики. Директор по государственной политике amfAR, Фонда исследований СПИДа, Грег Миллетт считает, что вакцина может "положить конец передаче ВИЧ".

В то же время Милетт указал на проблемы в системе здравоохранения США и во всем мире, которые могут помешать не только обеспечить людей вакциной, но и гарантировать, что они вернутся за новым уколом через полгода.

Препарат компании Gilead уже продается на лечение ВИЧ под торговой маркой Sunlenca. Профилактическая доза будет продаваться под другим названием - Yeztugo. Он вводится в виде двух инъекций под кожу живота и действует как препарат медленного всасывания. Вакцина блокирует только передачу ВИЧ и не влияет на другие заболевания, передающиеся половым путем. Вакцина станет самым длинным типом профилактики ВИЧ.

Лекарства от ВИЧ в Украине

Ранее сообщалось, что ряд стран могут столкнуться с дефицитом или даже исчезновением лекарств для лечения ВИЧ из-за сокращения помощи USAID. Но по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас угрозы исчезновения таких лекарств или угрозы их дефицита для Украины нет.

Отмечается, что лечение ВИЧ/СПИД в Украине бесплатное даже во время войны. Финансирование лечения во многом зависело от международной помощи, в частности от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Значительную роль в финансировании этих программ также играют PEPFAR (Чрезвычайная инициатива Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИДом), USAID и UNAIDS.

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