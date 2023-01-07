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В США шестилетний мальчик подстрелил преподавательницу из-за ссоры

Фото: в США шестилетний мальчик подстрелил преподавательницу из-за ссоры: женщина в тяжелом состоянии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали шестилетнего мальчика, выстрелившего в учителя. Инцидент произошел в американском штате Вирджиния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как рассказал начальник полиции города Ньюпорт-Ньюс Стив Дрю, ребенка пришлось арестовать и поместить под стражу. При этом копы уточнили, что выстрел "не был случайным".

Предварительно известно, что пострадавшей примерно 30 лет. Незадолго до инцидента между преподавателем и ребенком произошла ссора. В результате ребенок выстрелил.

"Мы проведем расследование, есть вопросы, которые мы хотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие", - сказал Дрю.

Известно, что учительница находилась в тяжелом состоянии, однако медикам удалось ее стабилизировать.

Также известно, что начальная школа Richneck, в которой произошел инцидент, будет закрыта на время. Правоохранители выясняют, откуда у 6-летнего ребенка был пистолет. Детали инцидента пока не раскрывают.

Напомним, ранее в понедельник, 2 января, полицейские устроили погоню за женщиной в Днепре. Она пыталась скрыться с места ДТП.

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