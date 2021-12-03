США сьогодні розподілить між країнами ще 11 мільйонів вакцин. Частину направлять в Африку

Сьогодні Сполучені Штати Америки відправлять за кордон ще 11 мільйонів доз вакцин. 9 мільйонів передадуть Африці, де сьогодні вирує новий штам коронавірусу "Омікрон".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
У четвер презент США Джо Байден заявив, що Штати планують відправити за кордон більше 200 млн доз протягом 100 днів. Сьогоднішнє постачання збільшить загальну кількість доз, відправлених до Африки, до 100 мільйонів.
"Президент із самого початку дав зрозуміти: якщо ми хочемо захистити американський народ та нашу економіку, ми маємо перемогти вірус усюди", - заявив координатор Білого дому з реагування на Covid-19 Джефф Зієнтс.
Водночас адміністрація Байдена планує мотивувати міжнародних партнерів до того, аби вони брали більш активну участь у глобальній вакцинації.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що новий штам коронавірусу "Омікрон", який нещодавно виявили в ПАР - став найпоширенішим варіантом в Африці.
Тим часом більшість країн світу почала закривати сполучення з ПАР. Україна - не виключення.
Також РБК-Україна розповідало про те, наскільки небезпечною є нова мутація та чого очікувати від неї.