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США сьогодні оголосять про нову військову допомогу Україні, - ЗМІ

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Середа 01 червня 2022 17:13
США сьогодні оголосять про нову військову допомогу Україні, - ЗМІ Фото: США сьогодні оголосять про нову військову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

США оголосять сьогодні про новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме озброєння на суму 700 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт репортера Голосу Америки Міши Комадовського.

Відповідно до нового пакету військової допомоги, Україна отримає:

  • ракети далекого радіусу дії;
  • великокаліберне озброєння.

"Сьогодні Білий дім оголосить про новий військовий пакет для України у розмірі 700 мільйонів доларів. Він включає ракети далекого радіусу дії, які, за запевненнями України, не будуть випущені за межами поля бою, і більш великокаліберні вироби", - пишу журналіст.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина планує передати Україні сучасні системи протиповітряної оборони "повітря-повітря" IRIS-T.

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