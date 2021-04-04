В США зробили рекордну кількість COVID-вакцин за добу: понад 4 млн

Відтак середня кількість щеплень тепер перевищує три мільйони ін'єкцій на день.

Загалом, близько 104,2 мільйона американців - 31% населення - отримали щонайменше одну дозу вакцини. А 59,9 мільйона осіб - 18% населення - вже отримали дві дози.

"Три чверті жителів США у віці 65 років і старше отримали хоча б одну дозу вакцини, що забезпечує вирішальний захист від хвороби для вразливої ​​групи американців, - йдеться у повідомленні.

Попри вакцинацію, у США виявляють зростання захворюваності на коронавірус. Водночас тижневий показник летальних випадків знизився на 12% до 847.

Раніше повідомлялось, що повністю вакциновані американці зможуть безпечно подорожувати по країні. При цьому їм не потрібно буде здавати тести на COVID-19 і відправлятися на карантин.

Нагадаємо, у США надають можливість отримати першу дозу вакцини від коронавірусу абсолютній більшості дорослого населення. 90% людей можуть прищепитися до 19 квітня.