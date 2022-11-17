В США разработали первую в мире вакцину против наркозависимости: что известно

О возможном переломном этапе в борьбе с наркозависимостью заявили американские ученые из ряда научно-исследовательских центров и университетов Хьюстона и Нового Орлеана.

Речь идет об опиоидной эпидемии, унесшей жизни сотни людей во многих странах. Ученые-исследователи отмечают, что, несмотря на то, что расстройство, связанное с употреблением опиоидов, поддается лечению, около 80% людей, зависимых от опиоидов, страдают от рецидива. При этом доза фентанила всего в 2 миллиграмма, то есть размером в два рисовых зернышка, потенциально может быть смертельной, поскольку этот препарат в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфина.

"Наша вакцина способна генерировать антитела против фентанила, которые связываются с потребляемым фентанилом и предотвращают его попадание в мозг, позволяя вывести его из организма через почки", - отмечает ведущий автор исследования, доцент Хьюстонского университета Колин Хейл.

Разработчики вакцины подчеркивают, что человек после вакцинации не испытывает эйфорического эффекта и может вернуться к здравомыслию.

"Антитела к фентанилу специфичны, а производное фентанила не входит в перекрестную реакцию с другими опиоидами, такими как морфин. Это означает, что человек, вакцинированный от фентанила, все еще может лечиться другими опиоидами", - объясняют ученые.

Клинические исследования вакцины не повлекли за собой неблагоприятных побочных эффектов у иммунизированных крыс. Поэтому исследовательская группа будет тестировать клинические вакцины на людях уже в ближайшие месяцы.