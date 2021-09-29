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США і Росія лідирують за добовою смертністю від коронавірусу

Автор: Артур Родивилов

За добу, 27 вересня, у світі діагностували понад 426 000 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих виявили у США, Великій Британії та Туреччині.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані сайту Worldometers.

Зокрема, в США зафіксували понад 105 000, у Великобританії - понад 34 000 і Туреччині - понад 28 000 нових заражень. Далі за кількістю заражень в рейтингу знаходяться Індія і Росія.

Україна серед країн світу посідає 15 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 7 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна посідає 13 місце.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Росія, Румунія, а добової смертності від коронавірусу - Росія, Румунія, Великобританія. Україна в цьому рейтингу 4.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 210 372 097 осіб. Зараз налічується понад 18 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 4 778 856 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, в Україні 27 вересня виявили 6552 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській та Харківській областях.

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Коронавірус