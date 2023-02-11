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В США россиянка пыталась убить украинку, чтобы украсть ее "личность", - BBC

Фото: в США россиянка пыталась убить украинку, чтобы украсть ее "личность" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В США признали виновной россиянку Викторию Насырову, которая в 2016 году пыталась убить украинку Ольгу Цвик, чтобы жить по ее паспорту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В 2016 году россиянка пыталась убить своего косметолога, угостив ее чизкейком, который содержал большую дозу успокоительного. Цвик выжила, а когда вернулась с больницы - обнаружила, что ее документы были похищены.

В период, когда это произошло, обе женщины были похожи: имели темные волосы, одинаковый цвет кожи и говорили по-русски.

Во время встречи россиянка съела два кусочка чизкейка, а третий, который был отравлен - предложила Цвик. Украинку начало тошнить после десерта и она потеряла сознание. На следующий день Цвик нашла без сознания ее подруга. Рядом с девушкой были разбросаны таблетки, чтобы создать впечатление того, что женщина якобы пыталась совершить самоубийство.

После возвращения из больницы, Цвик обнаружила, что у нее украли:

  • украинский паспорт;
  • разрешение на работу в США;
  • драгоценности;
  • 4 тысячи долларов.

В остатках десерта обнаружили сильное успокоительное средство - феназепам.

Россиянку признали виновной, однако срок заключения еще определит суд.

Отмечается, что это не первый случай, когда Насирова имела проблемы с законом. В 2015 году Интерпол выдал красное уведомление о ее аресте из-за убийства женщины в России годом ранее. Тогда же девушка убила соседку и похитила ее сбережения.

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