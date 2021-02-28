RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США В результаті вибуху постраждали троє поліцейських

Автор: РБК-Україна

В американському місті Уічіто штату Канзас прогримів вибух у порожньому будинку при перевірці приміщення. В результаті інциденту постраждали троє поліцейських.

Про це повідомляє місцеве управління поліції Twitter

"Стражі порядку були направлені для перевірки нежитлового будинку в цьому районі. Троє службовців отримали поранення в результаті можливого вибуху невідомого пристрою, коли увійшли в будівлю", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронців госпіталізували. Двох офіцерів доставили з легкими травмами та одного - у важкому, але стабільному стані.

Пізніше одного з потерпілих був виписаний з лікарні.

Правоохоронні органи з'ясовують обставини події, до розслідування були залучені працівники вибухотехнічного загону і агенти Бюро з контролю за оборотом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин США.

Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиВибух
Читайте також
Маркарова сподівається на підтримку США вступу України до НАТО
Мер про причини вибуху в лікарні Чернівців: не проводка і не кисневий балон
Прогноз погоди