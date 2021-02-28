У США В результаті вибуху постраждали троє поліцейських

В американському місті Уічіто штату Канзас прогримів вибух у порожньому будинку при перевірці приміщення. В результаті інциденту постраждали троє поліцейських.
Про це повідомляє місцеве управління поліції Twitter
"Стражі порядку були направлені для перевірки нежитлового будинку в цьому районі. Троє службовців отримали поранення в результаті можливого вибуху невідомого пристрою, коли увійшли в будівлю", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронців госпіталізували. Двох офіцерів доставили з легкими травмами та одного - у важкому, але стабільному стані.
Пізніше одного з потерпілих був виписаний з лікарні.
Правоохоронні органи з'ясовують обставини події, до розслідування були залучені працівники вибухотехнічного загону і агенти Бюро з контролю за оборотом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин США.
Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.
Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.