У США різко збільшилася кількість жертв коронавірусу

Станом на 18 березня в Сполучених Штатах Америки жертвами коронавірусу Covid-19 стали 108 осіб. Про це свідчать дані американського університету Джона Хопкінса.

Загалом у США зафіксували 6420 випадків зараження коронавірусом, 108 осіб померли, ще 17 - вилікувалися. Раніше повідомлядося про 85 померлих від коронавірусу.

Як повідомляє сайт департаменту охорони здоров'я та людських ресурсів Західної Вірджинії, в штаті підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Таким чином, як пише The Washigton Post, коронавірус виявили у всіх 50 штатах США, а також в окрузі Колумбія.

Губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс у своєму Twitter повідомив, що вірус виявили в районі Східного Панхандла на кордоні зі штатом Меріленд.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки надало американським підприємцям додаткові 90 днів для сплати податків у зв'язку з кризою за пандемії коронавірусу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що спалах коронавіруса в країні закінчиться в липні-серпні 2020 року. Він додав, що це стане можливим, якщо влада буде справлятися зі своєю роботою і знизять рівень смертності в США.

Раніше повідомлялося, що в США почали випробування вакцини від коронавіруса на людях.