У США рекорд COVID-випадків: авіакомпанії скасовують рейси через зараження екіпажу "Омікроном"
Через рік після впровадження вакцини кількість нових випадків COVID-19 у США зросла до рекордно високого рівня. Через спалах захворюваності серед екіпажу літаків американські авіакомпанії скасовують рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
На сьогоднішній день у США в середньому реєструють понад 265 000 COVID-випадків на день. Добова кількість нових випадків більш ніж подвоїлася за останні два тижні. Побито рекорд у 250 000 випадків, встановлений у середині січня. Влада вважає, що такий високий показник зафіксований через заразний штам "Омікрон".
За даними The Guardian, американська авіакомпанія JetBlue заявила, що скорочує свій розклад до 13 січня приблизно на 1 280 рейсів. Це пов'язано зі збільшенням числа членів екіпажу, що захворіли на варіант коронавірусу "Омікрон".
Інші авіаперевізники у США також скасовують сотні рейсів щодня. Так вони борються з нестачею персоналу через інфекції COVID.
Нагадаємо, Італія поповнила групу країн, які реєструють дуже високі показники захворюваності на COVID-19. У країні зареєстровано майже 100 тисяч нових випадків.